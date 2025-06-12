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Сухогруз Morning Midas с тремя тысячами автомобилей продолжает гореть в Тихом океане

Спустя неделю после начала пожара на борту сухогруза Morning Midas огонь всё ещё не потушен.

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Спустя неделю после начала пожара на борту сухогруза Morning Midas огонь всё ещё не потушен. Судно дрейфует у побережья Аляски, получив значительные повреждения, о чём свидетельствуют фотографии, опубликованные Береговой охраной США (USCG).

По данным ведомства, возгорание началось в кормовой части, где находились электрокары и гибридные автомобили, после чего огонь распространился на другие палубы. В настоящее время USCG координирует действия с судовладельческой компанией Zodiac Maritime, разрабатывающей план полной ликвидации пожара и буксировки судна.

На момент возникновения ЧП на борту Morning Midas находились 22 члена экипажа, все они были эвакуированы проходящим мимо торговым судном.

Судно следовало из Китая в Мексику с грузом из более чем трёх тысяч автомобилей, включая 70 электрокаров и 681 гибрид. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за проблем с транспортируемыми машинами. Прибытие Morning Midas в Мексику было запланировано на 15 июня.