Сухогруз Morning Midas с тремя тысячами автомобилей продолжает гореть в Тихом океане

Судно следовало из Китая в Мексику с грузом из более чем трёх тысяч автомобилей, включая 70 электрокаров и 681 гибрид. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за проблем с транспортируемыми машинами. Прибытие Morning Midas в Мексику было запланировано на 15 июня.