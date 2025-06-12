Приютившая бездомного женщина была жестоко убита через несколько дней после помощи

В западном Лондоне на днях произошло трагическое событие — была найдена мертвой Виктория Адамс. Женщина, которая недавно приняла у себя бездомного мужчину, стала жертвой жестокого нападения бомжа, которое, по предварительным данным, произошло всего через несколько дней после того, как она оказала помощь бездомному. Судебное разбирательство по делу о ее убийстве уже началось.
Полиция получила сообщение о попытке проникновения в дом на Коултер-роуд. Прибыв на место, правоохранительные органы обнаружили тело британки Виктории Адамс, которая лежала лицом вниз в спальне. На ее голове был черный пакет для мусора, накрытый подушкой. В ходе расследования было установлено, что жертва получила не менее 10 травм в области спины и головы, нанесенных тупым предметом. Впоследствии на месте преступления был найден молоток, на котором обнаружили кровь и ДНК, совпадающие с данными жертвы.
Параллельно с этим мужчина по имени Апапале Адум, проживающий без определенного места жительства, был задержан на месте происшествия. Он был арестован по подозрению в убийстве и ему было предъявлено обвинение. Согласно информации, предоставленной следствием, Виктория познакомилась с Адумом, когда он находился в приюте для бездомных. Она пригласила его пожить у нее, однако позже написала записку с просьбой уйти, что, по всей видимости, стало предвестником трагедии.
На предварительном слушании Адум подтвердил свою личность, не делая никаких других заявлений. Судья Найджел Ликли назначил слушание о признании вины на 26 августа, а также предварительное судебное разбирательство, запланированное на 23 марта 2026 года. В ходе процесса стороны намерены подробно рассмотреть все обстоятельства дела и установить мотивы преступления.