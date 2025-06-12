Приютившая бездомного женщина была жестоко убита через несколько дней после помощи

Параллельно с этим мужчина по имени Апапале Адум, проживающий без определенного места жительства, был задержан на месте происшествия. Он был арестован по подозрению в убийстве и ему было предъявлено обвинение. Согласно информации, предоставленной следствием, Виктория познакомилась с Адумом, когда он находился в приюте для бездомных. Она пригласила его пожить у нее, однако позже написала записку с просьбой уйти, что, по всей видимости, стало предвестником трагедии.