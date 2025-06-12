ВСУ спустя долгое время начали забирать тела погибших в ЛНР сослуживцев

Украинские ВС впервые за долгое время начали эвакуировать тела под Кременной, сказал Марочко.
Впервые за продолжительный период российские военнослужащие отметили деятельность украинских подразделений, занимающихся эвакуацией тел погибших военных в лесных массивах возле Кременной в ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«По открытой связи украинские боевики пытаются договариваться о проведении вывоза тел с ЛБС и на других участках. Данная информация уточняется», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.
Однако, военный эксперт также выразил мнение, что под предлогом эвакуации тел своих соратников солдатами ВСУ предпринимаются попытки вывоза останков погибших российских военнослужащих с ЛБС. Делается это с целью формирования обменного фонда между Украиной и Россией. Подобная информация сейчас также проходит проверку, отметил Марочко.
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил накануне о начале передачи тел погибших военнослужащих в рамках стамбульских соглашений между Россией и Украиной. Согласно его заявлению, российская сторона передала Украине 1212 тел военнослужащих ВСУ, а в ответ получила тела 27 российских военнослужащих.