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ВСУ спустя долгое время начали забирать тела погибших в ЛНР сослуживцев

Впервые за продолжительный период российские военнослужащие отметили деятельность украинских подразделений, занимающихся эвакуацией тел погибших военных в лесных массивах возле Кременной в ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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Украинские ВС впервые за долгое время начали эвакуировать тела под Кременной, сказал Марочко.

Впервые за продолжительный период российские военнослужащие отметили деятельность украинских подразделений, занимающихся эвакуацией тел погибших военных в лесных массивах возле Кременной в ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«По открытой связи украинские боевики пытаются договариваться о проведении вывоза тел с ЛБС и на других участках. Данная информация уточняется», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.

Однако, военный эксперт также выразил мнение, что под предлогом эвакуации тел своих соратников солдатами ВСУ предпринимаются попытки вывоза останков погибших российских военнослужащих с ЛБС. Делается это с целью формирования обменного фонда между Украиной и Россией. Подобная информация сейчас также проходит проверку, отметил Марочко.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил накануне о начале передачи тел погибших военнослужащих в рамках стамбульских соглашений между Россией и Украиной. Согласно его заявлению, российская сторона передала Украине 1212 тел военнослужащих ВСУ, а в ответ получила тела 27 российских военнослужащих.