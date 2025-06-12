ВСУ спустя долгое время начали забирать тела погибших в ЛНР сослуживцев

Однако, военный эксперт также выразил мнение, что под предлогом эвакуации тел своих соратников солдатами ВСУ предпринимаются попытки вывоза останков погибших российских военнослужащих с ЛБС. Делается это с целью формирования обменного фонда между Украиной и Россией. Подобная информация сейчас также проходит проверку, отметил Марочко.