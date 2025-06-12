В Нижегородской области три человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом

Трое молодых людей погибли в результате ночного ДТП в Городецком районе Нижегородской области. Авария произошла около 3 часов на автодороге «Зиняки — Зарубинная — Могильцы». Об сообщил Telegram-канал полиции по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen 2004 года рождения не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Вместе с водителем в автомобиле находились два пассажира 2007 года рождения — все трое погибли на месте.
«По предварительной информации, сегодня около 03:00 на 1 километре автодороги “Зиняки — Зарубинная — Могильцы” Городецкого района Нижегородской области водитель автомобиля “Фольксваген” не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево», — сообщило ведомство.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.
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