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Жительница Астаны обманула десятки родителей, пообещав устроить детей в детсад за деньги

Мошенница из Астаны завладела более миллионом тенге, убедив свыше 30 родителей в возможности устроить их детей в государственные детские сады за плату, сообщает ИА El.kz со ссылкой на прокуратуру города.

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Источник: EL.kz

Схема преступления была достаточно простой, но эффективной: женщина просматривала раздел «Отзывы» в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли публичные сообщения о сложностях с устройством ребёнка в детсад. Найдя такие комментарии, она связывалась с авторами, представляясь «посредником» и уверяя, что может ускорить процесс через платформу Indigo24.kz — за определённую сумму.

Получив деньги, злоумышленница исчезала.

Всего было установлено более 30 фактов мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил свыше одного миллиона тенге.

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб. Остальная сумма была взыскана с неё по решению суда. С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе признания вины и отсутствия судимостей, ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города Астаны напоминает: публикация личных данных в открытых источниках — включая номера телефонов и просьбы в комментариях — может стать причиной мошеннических атак. Все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы.