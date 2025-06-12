Жительница Астаны обманула десятки родителей, пообещав устроить детей в детсад за деньги

Схема преступления была достаточно простой, но эффективной: женщина просматривала раздел «Отзывы» в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли публичные сообщения о сложностях с устройством ребёнка в детсад. Найдя такие комментарии, она связывалась с авторами, представляясь «посредником» и уверяя, что может ускорить процесс через платформу Indigo24.kz — за определённую сумму.