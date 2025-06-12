Военные убили около 60 пытавшихся получить еду людей

Медицинские работники сообщили, что по меньшей мере 25 человек были убиты и десятки ранены, когда они приближались к центру распределения продовольствия, находящемуся в ведении Гуманитарного фонда Газы (GHF), недалеко от Нецарима в центральной части Газы. Позже в тот же день, по меньшей мере, 14 человек были убиты израильским огнем, когда они направлялись к другому пункту распределения помощи в Рафахе, на южной границе Газы. Во вторник израильские войска убили 17 палестинцев в районе объектов пунктов распределения продовольствия.