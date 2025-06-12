Черепаха упала с высоты на ребенка и убила его

Расследование показало, что животное принадлежало жителю этого же комплекса по фамилии Чжан. Родители погибшего подали в суд, требуя компенсацию не только с хозяина черепахи, но и с управляющей компании, а также со страховой фирмы. Но суд постановил, что ответственность лежит исключительно на владельце животного, поскольку именно он должен был обеспечить безопасность его содержания.