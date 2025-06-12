Черепаха упала с высоты на ребенка и убила его

В Китае произошел трагический инцидент, в результате которого владелец черепахи был приговорен к выплате крупной компенсации семье погибшего ребенка. Как сообщает издание Sin Chew Daily, семья Чжао гуляла с маленьким сыном во дворе жилого комплекса в провинции Гуандун, когда на голову мальчика с большой высоты упала черепаха.
Удар оказался настолько сильным, что ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, и медики не смогли его спасти.
Расследование показало, что животное принадлежало жителю этого же комплекса по фамилии Чжан. Родители погибшего подали в суд, требуя компенсацию не только с хозяина черепахи, но и с управляющей компании, а также со страховой фирмы. Но суд постановил, что ответственность лежит исключительно на владельце животного, поскольку именно он должен был обеспечить безопасность его содержания.
Суд обязал Чжана выплатить семье погибшего 1,28 млн юаней (около 12,5 млн рублей). После вынесения вердикта ответчик попытался оспорить решение, подав апелляцию, однако суд лишь предоставил ему отсрочку платежа на 30 дней.
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