В Красноярском районе задержали «бешеных газонокосильщиков»

Уже на следующий день задержали двух мужчин — 45-летнего рецидивиста и его 41-летнего знакомого из Тольятти, сварщика, ранее судимого за кражи. Оба признались, что, проходя мимо, просто решили угнать «бесхозную» газонокосилку.