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В Красноярском районе задержали «бешеных газонокосильщиков»

Двое мужчин угнали технику на глазах у пенсионерки, но были быстро найдены полицией.

Как создавалась новая Россия

Двое мужчин угнали технику на глазах у пенсионерки, но были быстро найдены полицией.

В Красноярском районе Самарской области двое мужчин попались на краже газонокосилки. Теперь они находятся под стражей, а похищенная техника вернулась к хозяйке.

Инцидент произошел в самом конце мая. 62-летняя местная жительница оставила газонокосилку во дворе, чтобы занести в дом удлинитель. Вернувшись через пару минут, женщина увидела, как двое мужчин уносят, а вернее укатывают, её имущество. Несмотря на её просьбы остановиться, злоумышленники скрылись.

Полиция оперативно начала розыск. На месте происшествия нашли следы обуви, которые позже совпали с обувью подозреваемых. Стражи порядка опросили свидетелей и проверили местных жителей с криминальным прошлым.

Уже на следующий день задержали двух мужчин — 45-летнего рецидивиста и его 41-летнего знакомого из Тольятти, сварщика, ранее судимого за кражи. Оба признались, что, проходя мимо, просто решили угнать «бесхозную» газонокосилку.

Технику вернули владелице, а подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о грабеже. Расследование продолжается.

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