Кормили печеньем для животных: арестованных мигрантов посадили в подвалы на хлеб и воду

Семьи, арестованные в ходе рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (Ice) в Лос-Анджелесе, содержатся в подвалах без еды и воды, говорят адвокаты. Силовики конфисковали имущество и срочно депортировали заключенных в пустынные районы Калифорнии или Техаса, заявив, что местные учреждения не были готовы к наплыву беженцев.
По словам иммиграционных юристов, когда федеральные агенты бросились арестовывать иммигрантов по всему Лос-Анджелесу, они на несколько дней заперли задержанных, в том числе семьи с маленькими детьми, в душном офисном подвале без достаточного количества еды и воды. По словам юристов из Юридического центра защиты иммигрантов (ImmDef), который предоставляет некоммерческие юридические услуги в регионе, одна семья с тремя детьми находилась в административном здании в Лос-Анджелесе в течение 48 часов после ареста в четверг сразу после слушания в иммиграционном суде.
Детям, младшему из которых три года, был предоставлен пакет чипсов, коробка крекеров для животных и мини-пакет молока в качестве единственного дневного рациона, пишет The Guardian. Агенты сообщили семье, что в первый день содержания под стражей у них не было воды; на второй день всем пятерым выдали по одной бутылке на двоих. По их словам, единственный вентилятор в комнате был направлен прямо на охранника, а не на семьи, находящиеся в заключении.
«Поскольку в этих учреждениях содержались в основном мужчины, у них не было отдельных помещений для семей или женщин», — сказала Илиана Йохансен-Мендес, руководитель программы ImmDef. Клиенты объяснили, что «в конце концов они установили временную палатку на открытом воздухе, чтобы разместить женщин и детей. Но, очевидно, там не было ни кроватей, ни душа».
С тех пор они были переведены в центр «семейного содержания» в Дилли, штат Техас, — крупномасштабное учреждение, переоборудованное для содержания детей с родителями, которое было вновь открыто при администрации Трампа. Адвокаты, которым в значительной степени было запрещено общаться с иммигрантами, арестованными в ходе усиленных рейдов в Лос-Анджелесе, заявили, что члены семьи смогли рассказать о пережитом испытании только после того, как их перевезли за пределы штата.
Чтобы подавить последовавшие массовые протесты, Дональд Трамп направил войска, несмотря на противодействие либерального руководства Калифорнии. Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило, что в пятницу и в выходные дни оно арестовало 118 иммигрантов. Другие были арестованы в иммиграционных службах и зданиях судов за несколько дней до этого. ImmDef и другие местные правозащитные группы составили отдельный список из более чем 80 человек, которые были задержаны, хотя многие из них до сих пор не значатся в онлайн-базах данных агентства о задержанных.
Многие из арестованных были заключены в специальные тюрьмы, расположенные в зданиях судов и административных учреждениях Лос-Анджелеса. В течение последних нескольких дней адвокаты посменно дежурили у федеральных иммиграционных офисов, пытаясь поговорить с иммигрантами, но федеральные агенты и военнослужащие национальной гвардии в основном препятствовали адвокатам и членам семей встречаться с арестованными, ссылаясь на соображения безопасности на фоне массовых протестов в городе. Во вторник иммиграционный суд в центре Лос-Анджелеса был закрыт и блокирован.
Группам юридической помощи также было в значительной степени отказано в доступе к иммигрантам, которые были переведены в центр обработки иммиграционных и таможенных документов (Ice) и центр содержания под стражей в Аделанто, в высокогорной пустыне к востоку от Лос-Анджелеса. «Ice оправдывалась тем, что они все еще принимают новых сотрудников», — рассказывает Йохансен-Мендес. В выходные и в понедельник ее коллегам разрешили встретиться только с несколькими клиентами в центре заключения Аделанто, хотя они заранее позвонили и подтвердили, что туда были отправлены по меньшей мере 40 человек, обратившихся в организацию.
Несколько человек уже были депортированы. Луис Анхель Рейес Савальза, адвокат по защите от депортации, оказывающий поддержку пострадавшим семьям в Лос-Анджелесе, сказал, что по крайней мере одному человеку, которого отправили на автобусе в Мексику почти сразу после его ареста, не предоставили никаких документов или возможности оспорить его депортацию. По словам Флор Мелендрез, исполнительного директора Центра работников автомоек Clean Carwash, по меньшей мере двое других, которые были арестованы на автомойках в Лос-Анджелесе, были депортированы в Тихуану.
Другому человеку агенты сказали подписать бумагу, если он хочет встретиться с адвокатом, отмечает Йохансен-Мендес, но он считает, что его обманом заставили подписать какие-то документы о добровольном выезде. «Через несколько часов он пересек границу с Мексикой», — сказала она.
Тем временем члены семей работников, арестованных на швейной фабрике в центре Лос-Анджелеса, на парковке магазина бытовой техники в пригороде Парамаунт и на автомойке в Калвер-Сити, отчаянно искали ответы на вопросы о местонахождении своих близких.
Ланди, чей муж был арестован в пятницу, когда он работал в смену на складе одежды Ambiance, рассказала, что в тот день он пришел на работу в обычном режиме. «Мы и представить себе не могли, что его похитят сотрудники иммиграционной службы», — сказала она на пресс-конференции в понедельник у ворот предприятия.
«В тот день, когда он был похищен, моя семья обратилась за информацией о его похищении, но Ice сказали нам, что его не было в центре», — сказала она. «Однако, после долгих усилий и борьбы с нашим адвокатом, Ice просто подтвердила, что он был там».
По словам юристов, семьям не разрешалось брать с собой куртки или лекарства для своих близких.
Те, кому удалось пообщаться с адвокатами, сообщили, что, поскольку места содержания иммигрантов в городе стали переполняться, семьи были срочно отправлены в центры содержания под стражей в высокогорной пустыне Калифорнии или в Техасе. Агенты конфисковали имущество и предоставили мало еды и воды, объяснив иммигрантам, что учреждения не были подготовлены к наплыву задержанных.
По словам юристов, условия в Аделанто также ухудшались. Один из клиентов ImmDef сообщил, что питание подавалось с опозданием, не хватало одеял и одежды, а некоторые люди спали на полу в комнате отдыха дневного пользования, так как кровати были заполнены. Один клиент рассказал, что стал свидетелем резкого ухудшения состояния здоровья пожилого мужчины, которому в течение трех дней не давали лекарств.
В воскресенье представители Демократической партии США Гилберт Сиснерос-младший, Джуди Чу и Дерек Тран заявили, что им запрещен въезд в Аделанто.
Учитывая ограниченный доступ к иммигрантам, содержащимся под стражей, адвокаты также пытаются понять масштабы рейдов и степень нарушения Министерством внутренней безопасности прав иммигрантов, пишет The Guardian.
Одним из наиболее необычных аспектов крупномасштабных военизированных рейдов, начавшихся на прошлой неделе, стало то, что к агентам Ice присоединились сотрудники таможни и пограничной службы, которые уполномочены проводить несанкционированные проверки — но только в пределах 160 км от границы с США.
Йохансен-Мендес считает, что правительство оправдало свое присутствие в Лос-Анджелесе, который находится более чем в 100 милях от американо-мексиканской границы, тем, что город выходит к Тихому океану, который администрация может рассматривать как «границу».
«Они рассматривают всю береговую линию как пункт въезда», — сказал Йохансен-Мендес. «То, что это возможно, казалось почти городской легендой. Но на данный момент они буквально повсюду».
Юристы ImmDef и других групп юридической помощи также пытались собрать воедино свидетельские показания, чтобы лучше понять, как и почему иммиграционные агенты решили провести проверку определенных предприятий и районов, и какие обоснования приводили сотрудники полиции при остановке и задержании людей.
«Как они решают, у кого будут спрашивать документы и кого арестовывать, кроме как по расовому признаку? — задает вопросы Йохансен-Мендес. — Они просто попросили документы у всех в комнате или только у некоторых людей? Они пропустили определенных людей, которые не соответствовали профилю? Мы не можем получить эту информацию, потому что не можем поговорить со всеми.».