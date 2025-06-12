Кормили печеньем для животных: арестованных мигрантов посадили в подвалы на хлеб и воду

Группам юридической помощи также было в значительной степени отказано в доступе к иммигрантам, которые были переведены в центр обработки иммиграционных и таможенных документов (Ice) и центр содержания под стражей в Аделанто, в высокогорной пустыне к востоку от Лос-Анджелеса. «Ice оправдывалась тем, что они все еще принимают новых сотрудников», — рассказывает Йохансен-Мендес. В выходные и в понедельник ее коллегам разрешили встретиться только с несколькими клиентами в центре заключения Аделанто, хотя они заранее позвонили и подтвердили, что туда были отправлены по меньшей мере 40 человек, обратившихся в организацию.