Студент погиб от удара молнии в Кемерово

После удара молнии студента не удалось спасти.
В Кемеровском округе в результате удара молнии в землю погиб 17-летний студент. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.
«В селе Березово Кемеровского округа из-за бушевавшей недавно грозы погиб 17-летний парень», — передала газета VSE42.Ru сообщение представителей центра. Согласно сообщениям в социальных сетях, подросток приехал к родителям из Тайги, где учился в техникуме.
Во время грозы он находился с друзьями примерно в 30 метрах от дома, когда в юношу ударила молния, передала газета слова очевидцев. Родители вызвали скорую помощь, однако несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, он скончался по пути в больницу.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что при ударе молнии через тело человека проходит электрический разряд, повреждая нервные волокна. Это может привести к остановке сердца. Врач подчеркнул, что в даже при легких поражениях пострадавшего необходимо доставить в больницу, передает RT.