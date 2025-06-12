Студент погиб от удара молнии в Кемерово

Во время грозы он находился с друзьями примерно в 30 метрах от дома, когда в юношу ударила молния, передала газета слова очевидцев. Родители вызвали скорую помощь, однако несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, он скончался по пути в больницу.