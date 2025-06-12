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Студент погиб от удара молнии в Кемерово

В Кемеровском округе в результате удара молнии в землю погиб 17-летний студент. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

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После удара молнии студента не удалось спасти.

В Кемеровском округе в результате удара молнии в землю погиб 17-летний студент. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

«В селе Березово Кемеровского округа из-за бушевавшей недавно грозы погиб 17-летний парень», — передала газета VSE42.Ru сообщение представителей центра. Согласно сообщениям в социальных сетях, подросток приехал к родителям из Тайги, где учился в техникуме.

Во время грозы он находился с друзьями примерно в 30 метрах от дома, когда в юношу ударила молния, передала газета слова очевидцев. Родители вызвали скорую помощь, однако несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, он скончался по пути в больницу.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что при ударе молнии через тело человека проходит электрический разряд, повреждая нервные волокна. Это может привести к остановке сердца. Врач подчеркнул, что в даже при легких поражениях пострадавшего необходимо доставить в больницу, передает RT.