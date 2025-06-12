Домашняя черепаха свалилась на голову маленькому ребёнку и убила его

В ходе расследования было установлено, что владельцем черепахи является житель комплекса по фамилии Чжан. Родители потерпевшего обратились в суд с иском о возмещении ущерба к владельцу черепахи, управляющей компании и страховой организации. Суд, однако, признал Чжана единственным ответственным лицом и обязал его выплатить семье Чжао компенсацию в размере 1,28 млн юаней (почти 14 миллионов рублей). Чжан попытался оспорить решение в апелляционном порядке, однако ему лишь дали отсрочку платежа на 30 дней.