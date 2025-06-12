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Аферисты придумали новую схему похищения денег у пенсионеров

В преддверии Дня России участились случаи мошенничества, направленного против пожилых людей.

Как создавалась новая Россия

В преддверии Дня России участились случаи мошенничества, направленного против пожилых людей. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками местных властей, и под предлогом оформления праздничных подарков выманивают у них конфиденциальные данные, включая номер СНИЛС.

Один из таких случаев произошел в подмосковных Химках, где 83-летний пенсионер лишился более 450 тысяч рублей. Мужчине позвонил человек, назвавшийся представителем муниципалитета, и сообщил о возможности получить праздничный подарок, для чего потребовал назвать номер СНИЛС. В последующие дни пенсионеру звонили другие мошенники, уже представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его, что его сбережения находятся под угрозой, и для их «сохранения» нужно снять деньги со счетов и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет». Когда пенсионер выполнил требования, он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Правоохранителям удалось задержать курьера, который забирал деньги у пострадавшего. Им оказался ранее судимый безработный житель Иванова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», он арестован. В МВД призывают граждан быть бдительными и не передавать личные данные и деньги незнакомцам, особенно под давлением.

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