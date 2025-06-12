Аферисты придумали новую схему похищения денег у пенсионеров

Один из таких случаев произошел в подмосковных Химках, где 83-летний пенсионер лишился более 450 тысяч рублей. Мужчине позвонил человек, назвавшийся представителем муниципалитета, и сообщил о возможности получить праздничный подарок, для чего потребовал назвать номер СНИЛС. В последующие дни пенсионеру звонили другие мошенники, уже представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его, что его сбережения находятся под угрозой, и для их «сохранения» нужно снять деньги со счетов и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет». Когда пенсионер выполнил требования, он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.