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В российском регионе произошло смертельное ДТП при столкновении трех машин

В Нижегородской области, как сообщает МВД региона, при столкновении трех автомобилей два человека погибли, еще шестеро пострадали.

Как создавалась новая Россия

В Нижегородской области, как сообщает МВД региона, при столкновении трех автомобилей два человека погибли, еще шестеро пострадали.

Смертельное ДТП произошло в 23.34 (время московское) на 596 км автодороги М-12 «Восток» в Пильнинском районе.

Девушка 2003 года рождения без прав, по предварительной информации, управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения отсоединилось колесо. Машина остановилась на обочине. Для оказания помощи остановился и Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении Exeed совершил наезд на припаркованные машины и опрокинулся.

В результате ДТП 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход, которые в момент ДТП были на проезжей части, скончались.

Водитель Mercedes, двое пассажиров автомобиля Mitsubishi, водитель Exeed и две его пассажирки доставлены в больницу.