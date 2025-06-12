В российском регионе произошло смертельное ДТП при столкновении трех машин

Девушка 2003 года рождения без прав, по предварительной информации, управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения отсоединилось колесо. Машина остановилась на обочине. Для оказания помощи остановился и Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении Exeed совершил наезд на припаркованные машины и опрокинулся.