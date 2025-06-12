В российском регионе произошло смертельное ДТП при столкновении трех машин

В Нижегородской области, как сообщает МВД региона, при столкновении трех автомобилей два человека погибли, еще шестеро пострадали.
Смертельное ДТП произошло в 23.34 (время московское) на 596 км автодороги М-12 «Восток» в Пильнинском районе.
Девушка 2003 года рождения без прав, по предварительной информации, управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения отсоединилось колесо. Машина остановилась на обочине. Для оказания помощи остановился и Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении Exeed совершил наезд на припаркованные машины и опрокинулся.
В результате ДТП 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход, которые в момент ДТП были на проезжей части, скончались.
Водитель Mercedes, двое пассажиров автомобиля Mitsubishi, водитель Exeed и две его пассажирки доставлены в больницу.