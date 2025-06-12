Российский пенсионер гонял детей с площадки с помощью отпугивателя для крыс

В Чебоксарах правоохранительные органы составили административный протокол на 72-летнего жителя, который применял ультразвуковой отпугиватель грызунов в отношении шумящих во дворе детей. Как сообщили в МВД Чувашии, инцидент произошел в начале июня на улице Университетской, где соседи пожаловались на действия пенсионера.
По данным ведомства, мужчина включал устройство в ночное время после 23 часов, когда согласно региональному законодательству запрещены действия, нарушающие тишину. Участковые уполномоченные изъяли звуковое оборудование, через которое пенсионер воспроизводил скачанные из интернета аудиофайлы.
В министерстве пояснили, что в отношении пенсионера составлен протокол по статье 9 закона Чувашской Республики «О нарушении тишины и покоя граждан». Вопрос о привлечении его к административной ответственности будет рассматриваться администрацией Московского района Чебоксар.
В настоящее время проверка по данному инциденту продолжается. Законодательство Чувашии, как и в большинстве регионов России, устанавливает «тихий час» с 23:00 до 07:00, запрещая в это время шумные действия, которые могут потревожить покой граждан.