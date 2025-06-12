Сбежавшую из дома девочку из Петербурга нашли в поезде

Сбежавшую из дома девочку из Санкт-Петербурга нашли в поезде в Тверской области. Она, как стало известно 78/Новости, заявила правоохранителям, что отец домогался её.
Девочка 2009 года рождения, как сообщалось, покинула дом вчера около 4 часов утра. Спустя два часа отец заявил в полицию о пропаже дочки, по его данным, она могла отправиться в сторону Тверской области.
После полудня ее обнаружили в пассажирском поезде под Тверью и доставили в приёмник-распределитель.
В разговоре с правоохранителями она объяснила свой побег тем, что отец совершал в отношении неё действия сексуального характера.
Полицейские разбираются, являются ли эти сведения достоверными.