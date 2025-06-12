В Сиэтле протестующие бросают камни в полицейских

Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются. Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство. Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке. Сроки начала рейда не уточняются.