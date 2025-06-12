В Сиэтле протестующие бросают камни в полицейских

«Отдельные люди начали запускать фейерверки и бросать камни в офицеров. Толпе приказано разойтись», — написали правоохранители в соцсети X.
Как пишет газета Seattle Times, вечером на улицы города вышли сотни человек, акция прошла мирно. При этом несколько протестующих занимались вандализмом.
После начала беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прошли и в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась на несколько штатов, включая Вашингтон.
Протесты в Калифорнии.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются. Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство. Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке. Сроки начала рейда не уточняются.