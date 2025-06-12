Два человека погибли в ДТП на трассе «Восток» в Нижегородской области

На трассе «Восток» в Нижегородской области произошла авария — в результате произошедшего два человека погибли и еще семь пострадали. Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в Telegram-канале «112».
ДТП произошло из-за 22-летней девушки без водительских прав, у которой отвалилось колесо на машине. Как только она заметила проблему, то сразу же остановила свой автомобиль марки «Мерседес».
Ситуацию увидел проезжающий мимо водитель на «Мицубиси». Он остановился, чтобы помочь, однако не успел. На полном ходу в обе машины врезалась третья.
25-летний пассажир «Мерседеса» и случайный 20-летний пешеход погибли на месте. Девушка из первой машины, виновник ДТП и водитель второй машины были оперативно доставлены в больницу.
Туда же отправили еще двух женщин, которые ехали с виновником аварии, и двух несовершеннолетних пассажиров «Мицубиси» — девочку и парня 17 и 13 лет.
По факту произошедшего проводится проверка, уточнили в публикации.
11 июня автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне также врезался в пушку, установленную в качестве экспоната в московском патриотическом сквере на улице Академика Арцимовича в Москве.