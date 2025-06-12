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У Крымского моста скопилась очередь из 720 автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 720 автомобилей. Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.

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Источник: Reuters

«В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Очередь начала формироваться с самого утра: по данным мониторинга, в 7:00 в заторе находилось 360 машин, к 8:00 их число увеличилось до 520, а к 9:00 превысило 700.

Со стороны Керчи движение свободное — скоплений транспорта у пункта досмотра не зафиксировано.

2 июня был возобновлен проезд автотранспорта на Крымском мосту после 15-минутной приостановки. Уточнялось, что движение на мосту было временно перекрыто в 11:53 мск.