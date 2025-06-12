«Абсолютный шок»: собраны воедино жуткие подробности катастрофы на подлодке «Титан»

Два года прошло с тех пор, как произошла трагедия с подводным аппаратом «Титан», на котором участники дорогостоящей экспедиции спускались к месту гибели печально знаменитого океанского лайнера «Титаник». К этой дате снят документальный фильм, рассказывающий о многих неправильных решениях, которые привели к разрушительной катастрофе 2023 года.
«Если вы были в здравом уме летом 2023 года, вы, вероятно, помните лихорадочные предположения, ложный ужас, внезапное оцепенение и кабинетную слежку после исчезновения подводного аппарата “Титан” во время коммерческого рейса к месту крушения “Титаника”, — пишет The Guardian. — Катастрофа на подлодке “Титан” была неизбежна в течение нескольких недель, поскольку история развивалась от критической спасательной операции — в лучшем случае это была механическая неисправность глубоко в Северной Атлантике, при этом у пяти пассажиров был запас кислорода на 96 часов, что стало отсчетом времени в новостях по кабельному телевидению — до трагической операции по спасению».
Оказалось, что подводная лодка взорвалась на глубине 3300 метров под поверхностью, спустя 90 минут после погружения, которое должно было достичь глубины 3800 метров. Все пятеро пассажиров — британский исследователь Хэмиш Хардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, французский дайвер Поль-Анри Наржоле и владелец подводного аппарата Стоктон Раш — погибли на месте, напоминает The Guardian.
Несмотря на то, что поиски субмарины, обломки которой в конечном итоге были доставлены на сушу, продолжались полным ходом, начали появляться сообщения о том, что компания OceanGate, которая управляла транспортным средством, не соблюдает требования безопасности: несколько лет назад осведомитель с математической точностью заявил о разрушении фирменного корпуса субмарины из углеродного волокна. Стоктон Раш, основатель и генеральный директор компании, все равно занимался коммерческими перевозками, избегая любых видов сертификации третьей стороной. Для большинства зрителей история закончилась примерно так: трагедия, которую можно было предотвратить, еще один грех человеческого высокомерия, совершенный, пожалуй, в самом известном храме, посвященном безрассудству человеческого высокомерия в истории.
В этом нет ничего плохого; согласно новому документальному фильму Netflix «Титан: катастрофа Океанских врат», взрыв подлодки был практически гарантирован ее конструкцией. «Основываясь на исследованиях и дискуссиях, которые я провел, я убежден, что подводный аппарат “Титан” мог взорваться в любой момент», — сказал режиссер фильма Марк Монро. На самом деле, было «абсолютно шокирующим», что Titan совершил столько успешных погружений — 80 попыток, из них 13 на титаническую глубину — в период с 2021 по 2022 год. Но для тех, кто либо работал в компании OceanGate, кому было поручено расследование, либо любил кого-то, кто погиб на борту, история гораздо сложнее и вызывает беспокойство, чем просто недостаток конструкции.
В фильме, пишет The Guardian, показана точная хронология последней миссии «Титана» 18 июня 2023 года; будут показаны кадры крушения или схемы его падения, согласованные с текстовыми сообщениями, отправленными команде, находящейся на поверхности; будет воспроизведен звук взрыва, записанный на расстоянии 900 миль устройством Национального управления океанических и атмосферных исследований; или позволить зрителям увидеть, как жена Раша Венди слышит взрыв, звук которого достиг корабля поддержки Polar Prince перед их последним текстовым сообщением, что позволяет им ошибочно предположить, что с подлодкой все в порядке. Фильм Netflix, снятый опытной продюсерской компанией Story Syndicate, не делает ничего из этого, избегая повествования о стихийных бедствиях в течение нескольких секунд и вместо этого сосредотачиваясь на почти десятилетнем продвижении к катастрофе, принимая многочисленные решения, ставящие показные амбиции выше безопасности.
«В некотором смысле еще страшнее понимать процесс принятия решений за 10-летний период, который привел к этому моменту», — говорит Монро. «Я совершенно уверен, что если бы гражданские лица» — платные клиенты OceanGate, которых OceanGate называет «специалистами миссии», чтобы обойти правила безопасности на море, — «видели, какие решения принимаются на этом пути, они были бы гораздо более сдержанны при посадке на этот подводный аппарат. И я думаю, что это не было ясно или не было доведено до сведения общественности».
Благодаря доступу к видеоматериалам, данным, архивам компании и нескольким бывшим сотрудникам и разоблачителям, 111-минутный документальный фильм рисует более полную картину компании с идеалистическими амбициями и большим количеством научной поддержки — по крайней мере, на первый взгляд. Основанная недалеко от Сиэтла в 2009 году Стоктоном Рашем, предпринимателем из богатой семьи с дипломом инженера, компания OceanGate привлекла таланты из области инженерии, дайвинга и морских исследований, стремясь революционизировать глубоководные путешествия для широких масс. Вопрос о том, как сделать глубоководные подводные лодки, обычно изготавливаемые из очень тяжелой титановой стали, более легкими и маневренными — и, следовательно, коммерчески выгодными, — был привлекательной загадкой для множества ученых, глубоководных дайверов и энтузиастов исследований.
Именно это побудило Дэвида Локриджа, опытного пилота подводных аппаратов, бросить свою семью и переехать в Эверетт, штат Вашингтон, чтобы стать операционным директором OceanGate. В фильме Локридж объясняет, что изначально он не понимал на техническом уровне, как OceanGate решает эту сложную глубоководную задачу: углеродное волокно — легкий, но высокопрочный композитный материал из плотно уложенных углеродных нитей, скрепленных смолой, который используется во всем, от спортивных автомобилей до роскошных лыж. Но со временем проблемы с материалом стали очевидны. Во-первых, углеродное волокно никогда не подвергалось испытаниям на экстремальных глубинах и, следовательно, не имело надежных показателей безопасности. И, во-вторых, его целостность естественным образом ухудшается при многократном использовании. «Углеродное волокно обладает свойством быстро изнашиваться — однажды использовав его, в следующий раз вы будете использовать его не так хорошо, постепенно», — объяснет Монро.
Документальный фильм включает в себя обширные кадры с многолетнего этапа испытаний OceanGate, когда различные конструкции из углеродного волокна потерпели неудачу в экспериментах, имитирующих высокое давление. Тем не менее, Раш упорствовал, игнорируя опасения инженеров по поводу безопасности персонала и продолжая настаивать перед доверчивыми СМИ на том, что коммерческие проекты на «Титанике» скоро будут в пределах досягаемости. Локридж и другие свидетельствуют о твердолобом подходе Раша, порой открыто враждебном к любому внутрикорпоративному инакомыслию. Он открыто восхищался Джеффом Безосом и Илоном Маском, выражая желание, как вспоминал один из сотрудников, быть «большим качающимся членом».
В этом ключе Раш утверждал, что работает с Boeing, НАСА и Вашингтонским университетом, хотя никаких официальных партнерских отношений не существовало. (На самом деле, инженер Boeing, участвовавший в ранних разработках Titan, отправил Рашу электронное письмо в марте 2012 года: «Мы считаем, что вы подвергаетесь высокому риску серьезной поломки на высоте 4000 метров или до нее. Мы не думаем, что у вас есть какой-либо запас прочности».) Компания Раша также решила не допускать любые суда OceanGate к сторонним проверкам безопасности, что является отраслевым стандартом для подводных аппаратов.
Это решение стало переломным моментом для нескольких сотрудников; Локридж был уволен после того, как сам проинспектировал «Титан» и в письменном отчете Рашу заявил, что не уверен в работе подводного аппарата. Документальный фильм включает в себя замечательную аудиозапись совещания высшего руководства в 2018 году, на котором Раш увольняет Локриджа и опровергает его опасения из-за несовпадения взглядов: «Я не хочу, чтобы в этой компании был кто-то, кому не нравится то, что мы делаем. Мы тут творим странную ерунду, и я определенно выбиваюсь из колеи. В этом нет никаких сомнений. Я делаю совершенно нестандартные вещи.».
«Культ личности, особенно в сфере технологий, таит в себе опасность “действовать быстро и ломать вещи”, — подчеркивает Монро. — Когда на кону стоят жизни других людей, я думаю, мы все должны сделать шаг назад и быть осторожными в этом вопросе. Одно дело запустить в космос беспилотный космический корабль, но вы берете деньги на организацию экспедиции».
Приходится задаться вопросом, учитывая все разногласия, учитывая тот факт, что сабвуфер издавал громкие трескучие звуки при каждом спуске (которые Раш ненаучно называл «приправой» из углеродного волокна при использовании) — действительно ли генеральный директор верил, что это безопасно? «Я не согласен со Стоктоном, так что не знаю», — сказал Монро. Но он принял во внимание публичную репутацию Раша как индивидуалиста. «Когда вы говорите, что собираетесь отправиться на “Титаник” на новом подводном аппарате, на котором еще никто не плавал, и звук вашего собственного голоса звучит год за годом, пока вы пытаетесь понять, как это сделать, я думаю, что возникает давление, которое подсказывает: “У меня есть чтобы сделать это”.
Из многочисленных интервью стало ясно, что «если вы пойдете против босса, это повлечет за собой последствия». Локриджу это хорошо известно; после того, как он подал жалобу на разоблачителя в Управление по безопасности и гигиене труда США (Osha), компания OceanGate подала на него в суд за ненадлежащее раскрытие конфиденциальной информации регулирующим органам. Судебные издержки и затянувшееся расследование Osha вынудили его отозвать свою жалобу, положив конец тому, что могло бы стать единственным надзорным мероприятием в отношении компании.
Фильм лишь ненадолго задерживается на погружении в 2022 году, которое, по-видимому, повредило подлодку, даже согласно собственной «системе мониторинга в реальном времени» компании. Батискаф «Титан» взорвался во время своего следующего погружения в океанские глубины год спустя, после нескольких неудачных попыток из-за неблагоприятных погодных условий. Хотя предполагаемой причиной является «расслоение» корпуса из углеродного волокна, официальный письменный отчет береговой охраны США, включающий рекомендации по предотвращению подобной трагедии, еще не был опубликован. «Я не знаю, что это могут быть за рекомендации, — сказал Монро, — но можно подумать, что они связаны с тем, как управлять экспериментальным подводным аппаратом, когда он предлагается общественности».
Например, из-за недосмотра или более здорового чувства скептицизма, когда единственные гарантии безопасности исходят от самой компании. Раш «верил в принцип действовать быстро и ломать все подряд. Правила неприменимы, когда вы хотите изменить порядок вещей», — сказал Монро. «Это опасно, когда на карту поставлены жизни других людей. Существуют определенные правила, которые действительно применимы, например, правила физики, правила науки — эти правила применимы ко всем нам».