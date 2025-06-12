«Абсолютный шок»: собраны воедино жуткие подробности катастрофы на подлодке «Титан»

Именно это побудило Дэвида Локриджа, опытного пилота подводных аппаратов, бросить свою семью и переехать в Эверетт, штат Вашингтон, чтобы стать операционным директором OceanGate. В фильме Локридж объясняет, что изначально он не понимал на техническом уровне, как OceanGate решает эту сложную глубоководную задачу: углеродное волокно — легкий, но высокопрочный композитный материал из плотно уложенных углеродных нитей, скрепленных смолой, который используется во всем, от спортивных автомобилей до роскошных лыж. Но со временем проблемы с материалом стали очевидны. Во-первых, углеродное волокно никогда не подвергалось испытаниям на экстремальных глубинах и, следовательно, не имело надежных показателей безопасности. И, во-вторых, его целостность естественным образом ухудшается при многократном использовании. «Углеродное волокно обладает свойством быстро изнашиваться — однажды использовав его, в следующий раз вы будете использовать его не так хорошо, постепенно», — объяснет Монро.