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Дом, где погибло пятеро детей, не проходил противопожарную проверку — МЧС

Семья из Западно-Казахстанской области, где погибло пятеро детей, не получила адресно-социальную помощь, сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, передает BAQ.KZ.

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Источник: pixabay

По его словам, семья ранее проживала по-другому адресу. В этом доме нарушений по противопожарной безопасности не было выявлено.

В сентябре прошлого года перед началом отопительного сезона нашими силами, местными исполнительными органами, волонтерами проводился обход, инструктаж и проверка. Естественно, в доме, где они ранее жили, там все работало.

сказал вице-министр в кулуарах Сената

Он отметил, что семья переехала в новый дом буквально пару месяцев назад. Однако этот дом не стоял на проверке по линии департамента МЧС и местных исполнителей.

Сейчас расследование идет, я сейчас не могу сказать какие-либо выводы. Но пока предварительно, раз дети остались одни, то детская шалость.

заключил вице-министр

Ранее в Минтруда сообщили, что выплаты для матери, которая потеряла детей, законодательно не предусмотрены.

Напомним, что трагедия произошла 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района. Власти ЗКО обещали оказать поддержку семье.