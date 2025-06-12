Дом, где погибло пятеро детей, не проходил противопожарную проверку — МЧС

По его словам, семья ранее проживала по-другому адресу. В этом доме нарушений по противопожарной безопасности не было выявлено.
В сентябре прошлого года перед началом отопительного сезона нашими силами, местными исполнительными органами, волонтерами проводился обход, инструктаж и проверка. Естественно, в доме, где они ранее жили, там все работало.
Он отметил, что семья переехала в новый дом буквально пару месяцев назад. Однако этот дом не стоял на проверке по линии департамента МЧС и местных исполнителей.
Сейчас расследование идет, я сейчас не могу сказать какие-либо выводы. Но пока предварительно, раз дети остались одни, то детская шалость.
Ранее в Минтруда сообщили, что выплаты для матери, которая потеряла детей, законодательно не предусмотрены.
Напомним, что трагедия произошла 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района. Власти ЗКО обещали оказать поддержку семье.