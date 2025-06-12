В Красноярском крае введен режим ЧС после аварии теплохода с разливом топлива в Енисей

Режим ЧС ввели в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах.
В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реку Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
«Это решение необходимо для эффективной координации всех служб, занимающихся устранением последствий аварии», — отметил он в своём Telegram-канале.
Утечка нефтепродуктов в реку произошла 8 июня в результате повреждения корпуса буксира. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн топлива, что привело к значительному превышению предельно допустимого содержания нефтепродуктов в водных пробах — от 14 до 40 раз.
На месте происшествия задействованы 126 спасателей и 40 единиц техники, которые активно работают над ликвидацией последствий инцидента.
Из-за аварии Енисей покрылся пятнами. Шлейф кораблекрушения растянулся на несколько десятков километров. Ликвидация последствий ЧП, по прогнозам специалистов, затянется по меньшей мере на три недели.
Следственные органы начали проверку по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, водолазы обследовали затонувшее судно. Теплоход планируют поднять из речных глубин и отбуксировать в зону ремонта. Владельцу теплохода внесли представление. Также на виновных должностных лиц составлены административные материалы за нарушение требований технических регламентов и выпуска судов в плавание, что обернулось бедствием.
Тем временем в МЧС сообщают, то на Енисее продолжаются работы по ликвидации разлива дизельного топлива.
20 специалистов и 4 единицы спецмашины МЧС доставлены в населенный пункт Пискуновка Казачинского района. В оснащении спасателей имеются также плавсредства, помпы, сорбент и боновые заграждения.
По данным на утро 12 июня обработано 5350 метров береговой линии, установлено 370 метров сорбирующих бонов. Выставлено 4 рубежа боновых заграждений до населенного пункта Широкий Лог.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске городские автобусы проверили на экологичность.