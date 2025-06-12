В Красноярском крае введен режим ЧС после аварии теплохода с разливом топлива в Енисей

Утечка нефтепродуктов в реку произошла 8 июня в результате повреждения корпуса буксира. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн топлива, что привело к значительному превышению предельно допустимого содержания нефтепродуктов в водных пробах — от 14 до 40 раз.