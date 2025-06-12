«Деньги собирали несколько поколений семьи». В Минске пенсионерка после сообщения якобы из «Белтелекома» отдала мошенникам 330 тысяч рублей

В Минске пенсионерка отдала аферистам сотни тысяч семейных накоплений, рассказали в пресс-службе МВД.
В милицию позвонила дочка 65-летней пенсионерки. Женщина сказала, что ее мать стала жертвой мошенников, а семья потеряла все накопления.
— Подверглась мошенничеству, все деньги, что были у нашей семьи, они ушли, — говорит потерпевшая на видео, опубликованном МВД.
Выяснилось, что изначально минчанке в мессенджере написали якобы из «Белтелекома» и под предлогом продления договора выманили паспортные данные. Потом уже пенсионерке позвонили на мобильный телефон и убедили, что от ее имени аферистами проводятся незаконные финансовые операции. И предложили сохранить сбережения, которые могут изъять как будто бы добытые преступным путем во время обыска. Женщина поверила и согласилась «задекларировать» наличность.
Мошенники сказали, что отправят к белоруске будто бы курьера Нацбанка. Приехавшему незнакомцу минчанка отдала около 330 тысяч белорусских рублей — все деньги, что собирали несколько поколений ее семьи.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Ранее милиция назвала белорусам слова, которые нельзя говорить мошенникам.
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