«Деньги собирали несколько поколений семьи». В Минске пенсионерка после сообщения якобы из «Белтелекома» отдала мошенникам 330 тысяч рублей

Выяснилось, что изначально минчанке в мессенджере написали якобы из «Белтелекома» и под предлогом продления договора выманили паспортные данные. Потом уже пенсионерке позвонили на мобильный телефон и убедили, что от ее имени аферистами проводятся незаконные финансовые операции. И предложили сохранить сбережения, которые могут изъять как будто бы добытые преступным путем во время обыска. Женщина поверила и согласилась «задекларировать» наличность.