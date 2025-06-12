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Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Астане

Астана. 12 июня. КазТАГ — Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

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Источник: Polisia.kz

«В ходе операции “Қарасора — 2025” полиция задержала в жилом доме мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. При обыске у него изъяли более 2 кг эфедрона», — говорится в сообщении в четверг.

30-летний мужчина, по данным правоохранителей, распространял наркотики через тайники.

Сообщается, что во время обыска нашли около 2,5 кг порошкообразного вещества, которое экспертиза определила как эфедрон (меткатинон). Также, по данным, изъяли упаковки Zip-Lock, весы, скотч, изоленту и деньги. Указывается, что задержанный продавал наркотики через мессенджеры и анонимные интернет-платформы.

«Возбуждено дело о крупном сбыте наркотиков. Подозреваемого заключили под стражу», — сказано в сообщении.