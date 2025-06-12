Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Астане

Сообщается, что во время обыска нашли около 2,5 кг порошкообразного вещества, которое экспертиза определила как эфедрон (меткатинон). Также, по данным, изъяли упаковки Zip-Lock, весы, скотч, изоленту и деньги. Указывается, что задержанный продавал наркотики через мессенджеры и анонимные интернет-платформы.