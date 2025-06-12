Успели вовремя: В Бендерах спасатели вытащили тонущего ребенка из Днестра

Бендерские спасатели вытащили ребёнка из Днестра, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На территории городского пляжа 11 июня вечером отдыхала семья. Взрослые находились на берегу, а двое детей зашли в воду. В какой-то момент 9-летний мальчик перестал чувствовать под ногами дно, начал махать руками и стал тонуть.
Всё это произошло на глазах у бендерских спасателей, которые находились рядом. Они вовремя среагировали, бросились в воду и вынесли малыша на берег. Он был в сознании, сильно напуган. Спасатели вызвали скорую, и мальчика вместе с мамой доставили в Бендерский центр матери и ребёнка.
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