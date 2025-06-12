Успели вовремя: В Бендерах спасатели вытащили тонущего ребенка из Днестра

Всё это произошло на глазах у бендерских спасателей, которые находились рядом. Они вовремя среагировали, бросились в воду и вынесли малыша на берег. Он был в сознании, сильно напуган. Спасатели вызвали скорую, и мальчика вместе с мамой доставили в Бендерский центр матери и ребёнка.