В Бирске вспыхнул пожар в гостинице: эвакуировали 50 взрослых и 15 детей

Вчера поздно вечером, 11 июня, в башкирском городе Бирске произошел пожар в местной гостинице. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание началось на третьем и четвертых этажах здания, где загорелись два электрощита, что привело к быстрому распространению едкого дыма по коридорам.
На место ЧП были направлены пожарные расчеты и добровольцы. Спасателям удалось эвакуировать 65 человек, среди которых было 15 детей. Еще 33 постояльца смогли самостоятельно покинуть здание.
Возгорание ликвидировали в течение 20 минут, используя четыре порошковых огнетушителя. К счастью, обошлось без пострадавших. Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.
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