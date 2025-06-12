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В Бирске вспыхнул пожар в гостинице: эвакуировали 50 взрослых и 15 детей

В Башкирии из-за пожара в гостинице эвакуировали 65 человек.

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Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 11 июня, в башкирском городе Бирске произошел пожар в местной гостинице. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание началось на третьем и четвертых этажах здания, где загорелись два электрощита, что привело к быстрому распространению едкого дыма по коридорам.

На место ЧП были направлены пожарные расчеты и добровольцы. Спасателям удалось эвакуировать 65 человек, среди которых было 15 детей. Еще 33 постояльца смогли самостоятельно покинуть здание.

Возгорание ликвидировали в течение 20 минут, используя четыре порошковых огнетушителя. К счастью, обошлось без пострадавших. Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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