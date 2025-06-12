СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

Петренко отметила, что пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что она ехала домой из магазина и в момент движения увидела в поле дрон, который проследовал за её автомобилем и взорвался рядом с ним. С полученными ранениями женщина была доставлена в больницу.