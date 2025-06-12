Умер экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Губернатор Авдеев заявил, что под руководством господина Виноградова регион «справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е». «Земляки оценили его заслуги, он удостоен звания почетного гражданина Владимирской области… Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником», — написал губернатор в Telegram.