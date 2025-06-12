Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике

В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма» в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ.

«Прокуратура Оймяконского района проводит проверку… На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.