В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике

ЯКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма» в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ.
«Прокуратура Оймяконского района проводит проверку… На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам», — говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.