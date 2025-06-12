Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СНТ под Челябинском выгорел садовый участок

Минувшей ночью произошёл пожар в СНТ «Станкостроитель-2». Пламя охватило один из садовых участков — горели дом, пристройки, теплица. По данным от пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь охватил восемьдесят квадратных метров площади товарищества.

Как создавалась новая Россия
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

К сожалению, пожарные прибыли на место ЧП слишком поздно. И тут дело не в неспешности экстренных служб. Само возгорание жители заметили далеко не сразу, потому к моменту прибытия сотрудников МЧС постройки выгорели почти полностью. Одно радует — в пожаре никто из людей не пострадал. В итоге огонь был полностью затушен, но потерянное имущество уже вернуть не выйдет.

МЧС призывает граждан соблюдать технику безопасности. Не забывайте следить за состоянием электропроводки в домах. Покидая жилище, не оставляйте работающие электроприборы. Если у вас в доме есть печь, не допускайте её перекала. Пока цветёт тополь, а вокруг летают клубы пуха, проливайте территорию во избежание случайных возгораний.