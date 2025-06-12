В СНТ под Челябинском выгорел садовый участок

К сожалению, пожарные прибыли на место ЧП слишком поздно. И тут дело не в неспешности экстренных служб. Само возгорание жители заметили далеко не сразу, потому к моменту прибытия сотрудников МЧС постройки выгорели почти полностью. Одно радует — в пожаре никто из людей не пострадал. В итоге огонь был полностью затушен, но потерянное имущество уже вернуть не выйдет.