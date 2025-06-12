В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ночью, также повреждена электроподстанция, сбиты 16 БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Минувшей ночью из-за обстрелов противника два мирных жителя получили ранения… Ночной обстрел противника привёл к повреждению электроподстанции. Без света временно остались 82 тысячи человек в 155 населённых пунктах Ивановского, Новотроицкого, Генического и Нижнесерогозского округов. 11 июня к 23.45 электроснабжение было полностью восстановлено… Силы ПВО сбили 16 вражеских беспилотников», — написал он.
Губернатор добавил, что селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Кроме того, из-за аварийного отключения двух электроподстанций в четверг утром без электричества остались свыше 3,5 тысяч человек в десяти населённых пунктах Генического округа: Сиваше, Атамани, Поповке, Новом Труде, Николаевке, Черниговке, Чонгаре, Стокопанях, Азовском и Придорожном. Аварийные бригады приступили к ремонту.