В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

Губернатор добавил, что селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Кроме того, из-за аварийного отключения двух электроподстанций в четверг утром без электричества остались свыше 3,5 тысяч человек в десяти населённых пунктах Генического округа: Сиваше, Атамани, Поповке, Новом Труде, Николаевке, Черниговке, Чонгаре, Стокопанях, Азовском и Придорожном. Аварийные бригады приступили к ремонту.