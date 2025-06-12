Двое погибли и шесть пострадали: Массовое ДТП произошло на трассе в Пильнинском округе

По информации ведомства, около 23:34 11 июня на 596 км автодороги М-12 «Восток» в Пильнинском округе 22-летняя девушка за рулем автомобиля Мерседес ехала по трассе без прав. Во время движения у автомобиля отлетело колесо и в результате транспортное средство врезалось в колесо-отбойный брус.