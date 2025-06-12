Двое погибли и шесть пострадали: Массовое ДТП произошло на трассе в Пильнинском округе

Смертельное ДТП произошло в трассе М-12 в Нижегородской области вечером 11 июня. В аварии погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, около 23:34 11 июня на 596 км автодороги М-12 «Восток» в Пильнинском округе 22-летняя девушка за рулем автомобиля Мерседес ехала по трассе без прав. Во время движения у автомобиля отлетело колесо и в результате транспортное средство врезалось в колесо-отбойный брус.
Водитель на автомобиле «Мицубиси» решил остановиться, чтобы помочь. Позже в припаркованные автомобили влетел автомобиль «Иксид», в результате машина перевернулась.
В аварии погибли 25-летний пассажир автомобиля «Мерседес» и 20-летний пешеход, которые в момент ДТП находились на проезжей части. Травмы получили водитель автомобиля «Мерседес», двое пассажиров автомобиля «Мицубиси» — 18-летняя девушка и 13-летний подросток, а также водитель автомобиля «Иксид» и два пассажира — 32-летняя девушка и 64-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу.