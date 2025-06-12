Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

БАНГКОК, 12 июн — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат, предположительно, потерпел крушение пассажирский самолет, пишут местные СМИ.

Как создавалась новая Россия

Что предварительно известно:

  • вероятно, речь идет о Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India;
  • судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
  • самолет потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета;
  • он упал в жилом районе у аэропорта Ахмадабада;
  • на борту могли находиться 242 человека, среди них 12 членов экипажа и 232 пассажира;
  • на кадрах с места происшествия видно густой дым;
  • пока неизвестно, есть ли погибшие.
  • Air India выясняет подробности и вскоре опубликует новые данные;
  • около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения;
  • власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы.