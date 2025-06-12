В Индии потерпел крушение пассажирский самолет

Что предварительно известно:
- вероятно, речь идет о Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India;
- судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- самолет потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета;
- он упал в жилом районе у аэропорта Ахмадабада;
- на борту могли находиться 242 человека, среди них 12 членов экипажа и 232 пассажира;
- на кадрах с места происшествия видно густой дым;
- пока неизвестно, есть ли погибшие.
- Air India выясняет подробности и вскоре опубликует новые данные;
- около 20 машин скорой помощи прибыли к месту крушения;
- власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы.