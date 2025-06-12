СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи

СОЧИ, 12 июня — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России.
«В медиапространстве опубликованы сведения о том, что накануне на автомобильной парковке аэропорта Сочи мужчина применил физическую силу в отношении водителя такси, приехавшего за пассажирами, а также повредил его автомобиль. Следователи СКР проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в среду пассажиры с детьми не могли уехать на заранее забронированном трансфере, на водителя на парковке аэропорта в Сочи напали другие работники служб такси. Полиция на транспорте привлекла к ответственности одного из водителей такси, административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) было передано в суд.
«Правонарушителю судом назначено 12 суток ареста», — сказали журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Ход проверки находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.