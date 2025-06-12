СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в среду пассажиры с детьми не могли уехать на заранее забронированном трансфере, на водителя на парковке аэропорта в Сочи напали другие работники служб такси. Полиция на транспорте привлекла к ответственности одного из водителей такси, административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) было передано в суд.