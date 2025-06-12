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Самолет разбился в Индии — на борту находилось 242 пассажира

В Индии, недалеко от международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя в Ахмедабаде, упал пассажирский самолет, сообщил телеканал NDTV. По данным информационного агентства ANI, на его борту находилось 242 человека.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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  • В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.
  • Авиавласти Индии подтвердили, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.
  • Авиакомпания Air India заявила, что выясняет подробности и вскоре опубликует новые данные.