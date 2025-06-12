Самолет разбился в Индии — на борту находилось 242 пассажира

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.

В район аэропорта прибыли десятки машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах и организовала объездные маршруты для транспорта.