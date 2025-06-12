Суд в Москве прекратил производство по делу врачей о гибели младенца

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении врачей столичного роддома о гибели младенца, говорится в электронной картотеке судов общей юрисдикции города.
«10.06.2025 (вынесено) постановление о прекращении производства по делу», — говорится в карточке дела.
Летом 2024 года Гагаринский суд Москвы приговорил за гибель младенца во время родов четырех врачей роддома при столичной больнице имени В. В. Виноградова. Акушеру-гинекологу Георги Каладзе суд назначил 1,5 года условно. Завотделением патологии беременных Марину Кирию и акушера-гинеколога Анастасию Каюмову суд признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, однако они были освобождены от наказания за совершение этого преступления в связи с истечением срока давности.
Неонатолога Ирину Герасимову суд признал виновной по статье о подделке документов, также освободив от наказания за истечением сроков давности, а также оправдал ее по другой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, в связи с отсутствием в её деянии состава преступления.
В ходе разбирательств было установлено, что в ноябре 2018 года в больницу доставили беременную москвичку с диагнозом «хроническая гипоксия плода». Следствие установило, что врачи проигнорировали сведения из медкарты о предыдущих стремительных родах, а также не приняли во внимание данные УЗИ, которые показали нарушение кровотока в пуповине, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Приговор обжаловали защита и прокурор.
В апелляционном представлении прокурор настаивал на отмене приговора, аргументируя тем, что фигуранты действовали в нарушение своих же должностных инструкций.
Из-за дефектов оказания медицинской помощи во время родов, ребенок родился с многочисленными повреждениями, а реанимационная помощь была оказана с многочисленными нарушениями, что было установлено экспертами. Это же и привело к ухудшению здоровья младенца. Более того, в дальнейшем врач исказила «медицинскую документацию с целью скрыть преступление».
Эксперт установил, что обстоятельства, описанные в меддокументах, отличаются от того, что происходило на видеозаписи.
В свою очередь защита в своих жалобах указывала, что между дефектами оказания медпомощи и смертью новорожденного нет причинно-следственной связи, а приговор был вынесен на основе противоречивых заключений экспертов. Адвокаты просили приговор отменить и оправдать их подзащитных поскольку суд не проводил исследование вещественных доказательств, так как следственные органы не смогли представить суду историю болезни пациентки и ленты КТГ, говорится в материалах.
Тем не менее, Мосгорсуд посчитал, что такие противоречия являются основанием для отмены приговора и направил дело на «новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда».