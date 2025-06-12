Суд в Москве прекратил производство по делу врачей о гибели младенца

Летом 2024 года Гагаринский суд Москвы приговорил за гибель младенца во время родов четырех врачей роддома при столичной больнице имени В. В. Виноградова. Акушеру-гинекологу Георги Каладзе суд назначил 1,5 года условно. Завотделением патологии беременных Марину Кирию и акушера-гинеколога Анастасию Каюмову суд признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, однако они были освобождены от наказания за совершение этого преступления в связи с истечением срока давности.