Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки

В Павлодаре к ответственности привлекли женщину, оставившую детей без присмотра. Как оказалось, об этой истории стало известно после того, как местная жительница обратилась в полицию и заявила, что в соседней квартире уже вторые сутки шумят дети, а взрослых не видно, сообщает Zakon.kz.