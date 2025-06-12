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Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки

В Павлодаре к ответственности привлекли женщину, оставившую детей без присмотра. Как оказалось, об этой истории стало известно после того, как местная жительница обратилась в полицию и заявила, что в соседней квартире уже вторые сутки шумят дети, а взрослых не видно, сообщает Zakon.kz.

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Источник: unsplash

По словам заявительницы, детям — 9 и 11 лет.

После обращения на место прибыли участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции.

В ходе проверки информация подтвердилась: в квартире находились двое малолетних детей без присмотра.

Стражи порядка установили, что их мать отмечала отпуск, оставив детей одних дома. Ко всему прочему, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних полицейские приняли решение о временном помещении детей в региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Их физическое и психоэмоциональное состояние находится под наблюдением медиков и психологов.

Пресс-служба МВД РК

Теперь в отношении женщины составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Дополнительно ее действия будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

добавили правоохранители