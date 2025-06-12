Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки

По словам заявительницы, детям — 9 и 11 лет.
После обращения на место прибыли участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции.
В ходе проверки информация подтвердилась: в квартире находились двое малолетних детей без присмотра.
Стражи порядка установили, что их мать отмечала отпуск, оставив детей одних дома. Ко всему прочему, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних полицейские приняли решение о временном помещении детей в региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Их физическое и психоэмоциональное состояние находится под наблюдением медиков и психологов.
Теперь в отношении женщины составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Дополнительно ее действия будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.