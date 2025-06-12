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Представитель столичного предприятия задержан за взятку

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель минского предприятия задержан за взятку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

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Источник: БЕЛТА

Сотрудники БЭП Минской области задержали должностное лицо одного из минских предприятий за получение взятки. 57-летний подозреваемый получил незаконное вознаграждение в размере Br2,2 тыс. за содействие в решении вопроса.

Выяснилось, что руководитель обогащался за счет поставщика металлопродукции. Деньги от 60-летнего заместителя директора коммерческой компании передавались в обмен на принятие товара ненадлежащего качества и предоставление инсайдерской информации о конкурентах.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Фигуранту может грозить до 7 лет лишения свободы.