Дело Перизат Кайрат на днях передадут в прокуратуру — АФМ

Сейчас идет процедура получения ходатайства и ответа на них. Буквально на днях мы передадим в прокуратуру. Также два человека (проходят по делу: сама Перизат Кайрат и ее мать. — Прим. ред.). Количество потерпевших, я список могу отдельно дать, очень много. (Предварительная сумма причиненного ущерба. — Прим. ред.) 3,5 млрд тенге.