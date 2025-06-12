Челябинца осудят за крайне жестокое убийство собутыльника

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 26-летний мужчина бросился на приятеля 37 лет с кулаками и нанёс порядка двадцати ударов по голове и туловищу. Вскоре к избиению присоединился третий собутыльник, спокойно наблюдавший за происходящим. Он как минимум пять раз ударил потерпевшего ногами и руками. Затем два драчуна вместе нанесли своему противнику не менее полутора сотен ударов ножом в разные части тела и продолжили избиение. Безжизненное тело собутыльника они спрятали под лестницей в общежитии, после чего спешно скрылись, но были вскоре вычислены ОМВД Калининского района Челябинска.