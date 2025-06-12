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Челябинца осудят за крайне жестокое убийство собутыльника

К уголовной ответственности готовятся привлечь жителя Челябинска, который в состоянии алкогольного опьянения совершил с приятелем убийство знакомого. Преступление произошло в сентябре прошлого года. Тогда, по версии следствия, три приятеля собрались в доме 7А на улице Болейко и закатили вечеринку с распитием алкоголя, а позднее устроили драку с поножовщиной.

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Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 26-летний мужчина бросился на приятеля 37 лет с кулаками и нанёс порядка двадцати ударов по голове и туловищу. Вскоре к избиению присоединился третий собутыльник, спокойно наблюдавший за происходящим. Он как минимум пять раз ударил потерпевшего ногами и руками. Затем два драчуна вместе нанесли своему противнику не менее полутора сотен ударов ножом в разные части тела и продолжили избиение. Безжизненное тело собутыльника они спрятали под лестницей в общежитии, после чего спешно скрылись, но были вскоре вычислены ОМВД Калининского района Челябинска.

В отношении 26-летнего подозреваемого завершено расследование. Его дело с обвинительным заключением направили в Челябинский областной суд, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В отношении его предполагаемого напарника по преступлению ведётся отдельное расследование.