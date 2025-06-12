В Солигорском районе браконьеры «порыбачили» почти на Br18 тыс., возбуждено уголовное дело

В отношении 35-летнего жителя Минска и 38-летнего жителя деревни Ветеревичи Пуховичского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. В настоящее время часть ущерба возмещена. Расследование уголовного дела продолжается.