В Солигорском районе браконьеры «порыбачили» почти на Br18 тыс., возбуждено уголовное дело

По данным следствия, вечером 8 июня двое мужчин отправились на разливы Старобинского торфобрикетного завода вблизи деревни Поварчицы Солигорского района. В арсенале у них были резиновая лодка и сети общей длиной 50 м. Ночная добыча браконьеров составила 204 серебряных карася, 36 линей и 4 окуня.
Преступную деятельность мужчин пресекли сотрудники межрайонной инспекции охраны природы. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, составил свыше Br17,8 тыс., что является особо крупным размером.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Незаконный улов, орудия лова, лодка и автомобиль изъяты.
В отношении 35-летнего жителя Минска и 38-летнего жителя деревни Ветеревичи Пуховичского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. В настоящее время часть ущерба возмещена. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный комитет напоминает об ответственности за нарушение природоохранного законодательства.