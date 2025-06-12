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В Солигорском районе браконьеры «порыбачили» почти на Br18 тыс., возбуждено уголовное дело

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Солигорского районного отдела Следственного комитета раскрыли обстоятельства масштабной незаконной рыбалки, в результате которой окружающей среде причинен ущерб на свыше Br17,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

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Источник: СК

По данным следствия, вечером 8 июня двое мужчин отправились на разливы Старобинского торфобрикетного завода вблизи деревни Поварчицы Солигорского района. В арсенале у них были резиновая лодка и сети общей длиной 50 м. Ночная добыча браконьеров составила 204 серебряных карася, 36 линей и 4 окуня.

Преступную деятельность мужчин пресекли сотрудники межрайонной инспекции охраны природы. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, составил свыше Br17,8 тыс., что является особо крупным размером.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Незаконный улов, орудия лова, лодка и автомобиль изъяты.

В отношении 35-летнего жителя Минска и 38-летнего жителя деревни Ветеревичи Пуховичского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. В настоящее время часть ущерба возмещена. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет напоминает об ответственности за нарушение природоохранного законодательства.