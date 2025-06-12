23 человека эвакуировали: в уфимском ТРК «Семья» в полночь вспыхнул пожар

Сегодня ночью, 12 июня, в уфимском торгово-развлекательном комплексе «Семья» на проспекте Октября произошло возгорание. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По данным ведомства, на момент происшествия в кинотеатре на последнем этаже комплекса шел последний сеанс. Сотрудники экстренной службы эвакуировали 23 зрителей из кинозала. Пострадавших нет.
Возгорание было локализовано на площади менее одного квадратного метра. Как установили специалисты, причиной пожара стал неисправный напольный вентилятор в подсобном помещении. Огонь удалось быстро потушить с помощью огнетушителей.
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