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В Белгородской области три человека ранены при ударе дрона по многоэтажке

В поселке Борисовка Белгородской области украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом. Пострадали трое мирных жителей, включая ребенка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Источник: Вячеслав Гладков

По словам главы региона, в момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли поблизости. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, женщина — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Их госпитализировали. Третий пострадавший находился в квартире, позднее мужчина сам обратился в больницу с контузией и баротравмой.

В доме повреждены фасад и остекление, также посечен осколками автомобиль, уточнил губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, ночью над Белгородской областью сбили 41 БПЛА. Утром под Шебекино три человека получили ранения при атаках ВСУ.