Крушение самолета в Индии. Что известно

По данным Главного управления гражданской авиации Индии, на борту находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.
Пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе через минуту после взлета, сообщил индийский регулятор. Самолет не смог набрать высоту и сразу после взлета рухнул на жилой район, обломки хвостовой части упали на общежитие для врачей.
На фото с места происшествия виден густой столб черного дыма, сюда прибывают десятки автомобилей скорой помощи. Дороги вокруг перекрыты.
Официальной информации о погибших пассажирах лайнера и о жертвах на земле пока нет, однако местные СМИ сообщают минимум о 110 погибших пассажирах и 20 студентах-медиках, которые в момент трагедии были в общежитии.
По данным Reuter, на борту самолета находились 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.
Как пишут индийские СМИ, в числе пассажиров был экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. О его состоянии ничего неизвестно.
Предварительно, россиян на борту не было, сообщило генконсульство в Мумбаи.
Авиакомпания Air India сообщила, что рейс должен был лететь в Лондон, в аэропорт Гэтвик. В сообщении говорится, что с бортом произошел «инцидент», и в настоящий момент компания выясняет детали произошедшего. Официальных данных о причинах аварии пока нет. Опрошенные местным ТВ эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами.
Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полеты.
Эта катастрофа стала первой для самолетов Boeing серии 787−8 Dreamliner. По данным Flightradar, разбившийся самолет совершил первый полет в 2013 году.
Что известно о самолетах Boeing 787−8 Dreamliner и катастрофах Boeing
Boeing 787 Dreamliner был разработан американской компанией совместно с некоторыми зарубежными партнерами. После ряда отсрочек Dreamliner впервые поднялся в воздух в декабре 2009 года.
В прошлом году один из инженеров американской компании Boeing Сэм Салехпур, проработавший в компании более 10 лет, в интервью газете The New York Times заявил, что фюзеляжи Dreamliner содержат серьезные дефекты.
По его словам, фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких частей от разных производителей, и они не имеют одинаковой формы в местах соединения. Проблемы возникли в местах скреплений прямо на сборочной линии.
За последний год американская авиастроительная компания Boeing не раз попадала в эпицентр скандалов, а происшествия с лайнерами корпорации происходили регулярно по всему миру.
Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing-737−800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.
8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.
Глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк 5 февраля раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.