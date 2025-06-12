Крушение самолета в Индии. Что известно

Авиакомпания Air India сообщила, что рейс должен был лететь в Лондон, в аэропорт Гэтвик. В сообщении говорится, что с бортом произошел «инцидент», и в настоящий момент компания выясняет детали произошедшего. Официальных данных о причинах аварии пока нет. Опрошенные местным ТВ эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами.