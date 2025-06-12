Что известно об авиакатастрофе в Индии

Самолет выполнял рейс в Лондон и упал сразу после взлета, заявили в Главном управлении гражданской авиации Индии.
ТАСС собрал основное, что известно об авиакатастрофе.
Возможные жертвы и выжившие
- На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.
- Телеканал News18 сообщает о 133 погибших.
- Телеканал NDTV сообщил о выживших, показав кадры, на которых из здания аэропорта вывозят раненых.
- Среди пассажиров были граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании.
- По информации NDTV, самолет упал на жилой район, на месте работают пожарные. Полиция уточнила, что речь идет об общежитии для врачей.
Рейс в Лондон
- Авиакомпания Air India подтвердила крушение самолета Boeing 787, выполнявшего рейса AI171 в Лондон.
- Лондонский аэропорт Гатвик уточнил, что самолет должен был приземлиться в 18:25 по местному времени.
Приостановка работы аэропорта
- Международный аэропорт им. Сардара Валлабхаи Пателя (SVPIA) в Ахмедабаде после авиакатастрофы приостановил все операции.
Информации о россиянах нет
- Российские дипломаты выясняют, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
- По предварительной информации, россиян на борту не было, сообщило посольство РФ в Мумбаи.
Реакция в мире
- Великобритания сотрудничает с индийскими органами власти для установления фактов.
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с крушением самолета.
- Премьер Британии Кир Стармер назвал ужасающими кадры с места авиакатастрофы на западе Индии. Короля Карла III также оповещают о развитии событий.
- Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.