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Что известно об авиакатастрофе в Индии

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились более 240 человек, потерпел крушение у города Ахмедабад на западе Индии.

Как создавалась новая Россия

Самолет выполнял рейс в Лондон и упал сразу после взлета, заявили в Главном управлении гражданской авиации Индии.

ТАСС собрал основное, что известно об авиакатастрофе.

Возможные жертвы и выжившие

  • На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников.
  • Телеканал News18 сообщает о 133 погибших.
  • Телеканал NDTV сообщил о выживших, показав кадры, на которых из здания аэропорта вывозят раненых.
  • Среди пассажиров были граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании.
  • По информации NDTV, самолет упал на жилой район, на месте работают пожарные. Полиция уточнила, что речь идет об общежитии для врачей.

Рейс в Лондон

  • Авиакомпания Air India подтвердила крушение самолета Boeing 787, выполнявшего рейса AI171 в Лондон.
  • Лондонский аэропорт Гатвик уточнил, что самолет должен был приземлиться в 18:25 по местному времени.

Приостановка работы аэропорта

  • Международный аэропорт им. Сардара Валлабхаи Пателя (SVPIA) в Ахмедабаде после авиакатастрофы приостановил все операции.

Информации о россиянах нет

  • Российские дипломаты выясняют, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
  • По предварительной информации, россиян на борту не было, сообщило посольство РФ в Мумбаи.

Реакция в мире

  • Великобритания сотрудничает с индийскими органами власти для установления фактов.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с крушением самолета.
  • Премьер Британии Кир Стармер назвал ужасающими кадры с места авиакатастрофы на западе Индии. Короля Карла III также оповещают о развитии событий.
  • Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.