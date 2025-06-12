В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел

«Варварские атаки ВСУ по нашим мирным городам и сёлам. Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО “Солнечный край” сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили — основной объём масла не пострадал», — написал Хинштейн.