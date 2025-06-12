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В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел

Хинштейн: ВСУ атаковали цех по производству растительных масел в Коренево.

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Источник: © РИА Новости

КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено пять частных домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Варварские атаки ВСУ по нашим мирным городам и сёлам. Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО “Солнечный край” сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили — основной объём масла не пострадал», — написал Хинштейн.

Он добавил, что также в ходе атаки было повреждено пять частных домов. «Выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. По предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель», — отметил он.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

«Уважаемые жители, вновь призываю всех воздержаться от поездок в приграничье — там всё ещё крайне небезопасно! Берегите себя и будьте крайне бдительны!», — добавил врио губернатора региона.