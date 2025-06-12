Boeing 787 в Индии упал на общежитие медицинского колледжа

Согласно предварительным данным системы автоматического наблюдения ADS-B, рейс AI-171 авиакомпании Air India, набрал высоту около 190 метров, после чего начал резко снижаться со скоростью почти 145 метров в минуту. Самолет упал на здание студенческого общежития медицинского колледжа BJ в Ахмедабаде, сообщает телеканал NDTV. По меньшей мере 20 студентов могли погибнуть.