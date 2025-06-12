Boeing 787 в Индии упал на общежитие медицинского колледжа

Самолетом, взлетевшим с аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя, управляли опытные пилоты. Капитан Сумит Сабхарвал имел налет более 8200 часов. Вторым пилотом был Клайв Кундар, чей налет составлял свыше 1100 часов.
Согласно предварительным данным системы автоматического наблюдения ADS-B, рейс AI-171 авиакомпании Air India, набрал высоту около 190 метров, после чего начал резко снижаться со скоростью почти 145 метров в минуту. Самолет упал на здание студенческого общежития медицинского колледжа BJ в Ахмедабаде, сообщает телеканал NDTV. По меньшей мере 20 студентов могли погибнуть.
На борту Boeing 787−8 находились 242 человека. По данным авиакомпании Air India, которой принадлежало воздушное судно, среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один канадец и семь граждан Португалии.
Представитель посольства Российской Федерации в Индии подтвердил предварительную информацию о том, что на борту разбившегося самолета граждан России не было.