В Краснодаре пьяный мужчина за рулем Cadillac сбил школьника на самокате

Ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлён момент ДТП. Видно, как автомобиль на большой скорости, не тормозя, едет прямо в забор. В этот момент между ним и забором оказываются двое подростков на самокатах. Одному из них удалось избежать травм.