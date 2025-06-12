В Краснодаре пьяный мужчина за рулем Cadillac сбил школьника на самокате

Днём 11 июня в краснодарском микрорайоне Любимово автомобиль Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате и врезался в забор. За рулём машины, по данным краевого главка МВД, был нетрезвый 34-летний мужчина.
Ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлён момент ДТП. Видно, как автомобиль на большой скорости, не тормозя, едет прямо в забор. В этот момент между ним и забором оказываются двое подростков на самокатах. Одному из них удалось избежать травм.
Пострадавший мальчик доставлен в больницу без сознания, он в реанимации. Водителя автомобиля доставили в больницу скорой медицинской помощи. О наличии у него каких-либо травм не сообщается.