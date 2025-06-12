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В Краснодаре пьяный мужчина за рулем Cadillac сбил школьника на самокате

Мальчик в реанимации.

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Источник: Югополис

Днём 11 июня в краснодарском микрорайоне Любимово автомобиль Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате и врезался в забор. За рулём машины, по данным краевого главка МВД, был нетрезвый 34-летний мужчина.

Ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлён момент ДТП. Видно, как автомобиль на большой скорости, не тормозя, едет прямо в забор. В этот момент между ним и забором оказываются двое подростков на самокатах. Одному из них удалось избежать травм.

Пострадавший мальчик доставлен в больницу без сознания, он в реанимации. Водителя автомобиля доставили в больницу скорой медицинской помощи. О наличии у него каких-либо травм не сообщается.