И опять мошенники: омская студентка лишила свою семью многолетних сбережений

Обман жертвы традиционно закончился звонками от «специалиста» Центрального банка и «следователя по особо важным делам». Они сообщили, что личные данные девушки похищены мошенниками и теперь якобы оформляются кредиты от ее имени для последующего перевода денежных средств на Украину. Напуганная девушка выполнила инструкции мошенников по «сохранению сбережений» и перевела все накопления семьи на так называемый «безопасный счет». Потерянная сумма составила 586 тысяч рублей.