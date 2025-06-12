И опять мошенники: омская студентка лишила свою семью многолетних сбережений

В полицию обратилась 43-летняя омичка, работающая заведующей кафедрой в одном из омских вузов, с заявлением о пропажи из квартиры всех семейных накоплений. Об этом вчера, 11 июня, сообщили в УМВД России по городу Омску.
Сотрудники полиции установили, что к исчезновению причастна 24-летняя дочери заявительницы. В отношении ее мошенники использовали много раз проверенную схему. Девушке поступил телефонный звонок от якобы сотрудника сотового оператора с предложением продлить договор обслуживания. Из предложенных вариантов — иди по жаре в офис или просто продиктовать код из SMS-сообщения, студентка выбрала второй.
Обман жертвы традиционно закончился звонками от «специалиста» Центрального банка и «следователя по особо важным делам». Они сообщили, что личные данные девушки похищены мошенниками и теперь якобы оформляются кредиты от ее имени для последующего перевода денежных средств на Украину. Напуганная девушка выполнила инструкции мошенников по «сохранению сбережений» и перевела все накопления семьи на так называемый «безопасный счет». Потерянная сумма составила 586 тысяч рублей.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах преступления и устанавливать причастных лиц, заявили в ведомстве.