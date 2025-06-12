Молодой мужчина утонул в техническом водоеме в Челябинской области

Все произошло вечером 11 июня рядом с деревней Старая Соболева (Аргаяшский район): со слов очевидцев утонул мужчина, на берегу остались его вещи.
«Сегодня, 12 июня, при проведении поисково-спасательных работ тело мужчины 1999 года рождения было поднято кыштымскими спасателями», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
По оперативным данным Центра ГИМС чрезвычайного ведомства, с начала текущего года на водоемах Южного Урала погибли 24 человека, в том числе два ребенка. С начала купального сезона утонули восемь южноуральцев, в том числе один ребенок.