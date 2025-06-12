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Молодой мужчина утонул в техническом водоеме в Челябинской области

Молодой мужчина утонул в техническом водоеме в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Все произошло вечером 11 июня рядом с деревней Старая Соболева (Аргаяшский район): со слов очевидцев утонул мужчина, на берегу остались его вещи.

«Сегодня, 12 июня, при проведении поисково-спасательных работ тело мужчины 1999 года рождения было поднято кыштымскими спасателями», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

По оперативным данным Центра ГИМС чрезвычайного ведомства, с начала текущего года на водоемах Южного Урала погибли 24 человека, в том числе два ребенка. С начала купального сезона утонули восемь южноуральцев, в том числе один ребенок.