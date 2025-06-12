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На месте крушения самолета в Индии обнаружили более 100 тел

На месте крушения самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии обнаружено уже более 100 тел. Об этом сообщает Reuters.

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«Более 100 тел были доставлены в больницу», — говорится в публикации.

По данным СМИ, десять тел были найдены на территории общежития, куда упал самолет.

До этого Reuters сообщало, что на борту разбившегося самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадобада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.